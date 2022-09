Era previsto per il prossimo 30 settembre

Bloccato prima dal sindaco e poi dalla questura un nuovo concerto del cantante neomelodico palermitano Daniele De Martino. Il concerto era previsto il 30 settembre in Calabria.

Accade a Borgia, comune alle porte di Catanzaro nel quale il sindaco, Elisabeth Sacco, con una specifica ordinanza, ha disposto il divieto di svolgimento di un concerto del cantante neomelodico De Martino (pseudonimo di Agostino Galluzzo) perché, si legge nel provvedimento, “i testi delle canzoni del predetto cantante hanno contenuti espliciti contro i collaboratori di giustizia e sono inoltre espressione di solidarietà al sistema delle mafie”. Il concerto era previsto in occasione del festeggiamenti per la Madonna del Santissimo Rosario.

Nell’ordinanza il sindaco di Borgia specifica di aver appreso da organi di stampa che De Martino “è stato destinatario di misura di prevenzione dell’avviso orale emesso dal Questore di Palermo” per i contenuti delle sue canzoni, che riportano “gravi espressioni visive e verbali che implicano un’esaltazione delle gravi azioni antigiuridiche connesse alla criminalità organizzata”, e per questo riferisce di aver richiesto ulteriori informazioni sul cantante alla Prefettura e alla Questura di Catanzaro.

Il questore di Palermo, con provvedimento del 14 settembre 2022, ha intimato al citato Galluzzo il divieto di esibirsi al Teatro Vito Zappala di quel centro. Da qui la decisione del sindaco di Borgia di vietare il concerto di De Martino.

Chi è Daniele De Martino

Non sono molte le notizie in merito alla biografia e alla vita privata di Daniele De Martino. Il cantante si è sempre mantenuto molto riservato sulla sua sfera personale. Sappiamo che è nato a Palermo nel 1995, nel quartiere di Romagnolo. Fin da piccolo mostra grande interesse per il mondo della musica. Proprio attraverso la musica, ottiene notorietà. Viene, infatti, scoperto un giorno da Gianni Vezzosi, altro noto artista neolmelodico, che lo invita ad aprire un suo concerto.

Grazie al supporto della sua famiglia, quando ha appena 9 anni firma una collaborazione con la casa discografica Sea Musica. Comincia, dunque, a pubblicare album fin da giovanissimo. Nel corso del tempo, riesce a costruirsi una solida carriera sulla scena del genere che interpreta. Tra i suoi brani più famosi, ci sono “Bella troppo bella“, “Giuro che ti Amo”, “Vattene” e “Non si fa”.