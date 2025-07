Minacciato il sindaco di Bagheria Filippo Tripodo dopo che ha emesso un’ordinanza contro la vendita incontrollata di alcool soprattutto ai minorenni. Dopo le risse e le violenze ad Aspra il primo cittadino per tutelare la salute dei ragazzini e scongiurare altre risse spesso provocate dall’abuso di alcool ha imposto uno stop alla vendita finalizzato alla tutela dei minori e della salute pubblica. Un ambulante ha inviato un video al sindaco nel quale lo insultava pesantemente e lo minacciava.

“Il sindaco, con senso di responsabilità e attenzione verso le nuove generazioni, ha firmato un’ordinanza volta a contrastare la vendita incontrollata di alcolici, in particolare ai minori – dicono i consiglieri e gli assessori del gruppo Base Popolare – Una scelta necessaria, che non può e non deve diventare pretesto per scatenare aggressioni verbali, intimidazioni o campagne d’odio. Offendere un rappresentante delle istituzioni non è solo un gesto vile, ma un attacco diretto al principio di legalità e al rispetto che deve esistere tra cittadini e amministratori. Il dissenso è legittimo, ma deve rimanere nei confini del confronto civile e del rispetto reciproco.

Nessuna minaccia potrà fermare il lavoro di chi opera, ogni giorno, per costruire una città più giusta, sicura e inclusiva”.