Nello scorso fine settimana qualcuno si è intrufolato

L’ufficio della procuratrice per i minorenni di Palermo Claudia Caramanna è stata letteralmente devastata. La scoperta nello scorso fine settimana anche se soltanto oggi la notizia è trapelata attraverso le pagine di Repubblica. I contorni appaiono ancora poco chiari della vicenda. A lanciare l’allarme i carabinieri che scortano il magistrato oramai dallo scorso settembre. Loro si sono resi conto per primi che l’ufficio della procuratrice era stato violato.

Indagine con massima riservatezza

Non si sa al momento se la sgradita sorpresa sia stata solo un atto vandalico o probabilmente qualcosa di più. Forse un tentativo di intimidazione o magari gli autori cercavano qualcosa all’interno, magari qualche documento. Massima riservatezza da parte degli inquirenti, non è dato sapere se sia stato trafugato qualcosa. L’ufficio si trova all’interno del complesso dell’istituto per minorenni del Malaspina. I carabinieri hanno effettuato poi un’attenta ricognizione dell’intero palazzo.

Nel mirino

C’è da dire che la Caramanna sembra essere entrata nel mirino di qualcuno. La Procura di Caltanissetta ha aperto un’indagine dopo le minacce ricevute nel settembre scorso dalla nuova procuratrice per i minorenni di Palermo. Al magistrato è stata data la scorta per decisione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Alla Carammana inviata una lettera anonima e questo ha fatto scattare la massima protezione.

Il blitz dello Sperone

Lo scorso novembre ci fu un blitz antidroga nel degradato quartiere palermitano dello Sperone. La procuratrice Caramanna aveva chiesto al tribunale provvedimenti per 50 figli di boss e trafficanti di droga e per alcuni casi anche l’allontanamento dei ragazzi dalle famiglie. Anche il parroco del quartiere si era schierato con le famiglia. La procuratrice si vide costretta a visitare il rione e fare visita al sacerdote. Gli inquirenti non escludono che tra le minacce ricevute e adesso la “visita” ai suoi uffici possa in qualche modo essere collegato a questa inchiesta.

Mafiosi infastiditi

Stesso protocollo la Procura per i minorenni sta attuando in diversi quartieri della città e in provincia. Gli ultimi interventi della Procura per i minorenni di Palermo riguardano la Zisa, dove a luglio è scattato un blitz antimafia dei carabinieri, dopo l’omicidio di un boss. Attenzioni che avrebbero potuto dare molto fastidio ai mafiosi palermitani. L’obiettivo della procura è togliere loro possibili nuove leve.

