La Polizia di Stato ha arrestato Giuseppe Mistretta, 23 anni palermitano accusato di spaccio di cocaina.

Gli agenti della sezione crimine diffuso della Squadra Mobile lo hanno sorpreso in cortile la Rocca nel quartiere Brancaccio a Palermo con due involucri di cellophane con cocaina e due banconote da 50 euro ciascuna.

In casa nel corso della perquisizione è stato trovato un contenitore in plastica di colore bianco, con 12 involucri di cocaina, un bilancino di precisione e 3 buste trasparenti in cellophane intrise di droga.

Mistretta è stato portato in questura.