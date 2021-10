Covid19, raggiunto l'80% dei vaccinati ma non scatta ancora l'immunità di comunità

Urne aperte in Sicilia, 42 comuni e oltre mezzo milione di siciliani chiamati al voto

Il Meteo in Sicilia, piogge e temperature in discesa – LE PREVISIONI

17:41

Maltempo in Sicilia, per il 10 ottobre l’allerta gialla si estende in tutta l’isola