Spari nella notte a Palermo in via Monzabico contro la porta di un’abitazione. Una coppia è stata svegliata dai colpi d’arma da fuoco e ha chiamato la polizia. Sono intervenuti gli agenti della scientifica che hanno eseguito i rilievi e sequestrato quattro bossoli.

Il marito di 50 anni ha visto i colpi sulla porta e ha cercato di inseguire per le scale la persona che ha sparato senza riuscirci. Le indagini sono condotte dal commissariato Zisa Borgonuovo. Secondo alcuni vicini la sera prima sarebbero stati esplosi altri colpi di pistola in zona. Marito e moglie hanno vissuto a lungo fuori Palermo e sono tornati in città. Sentiti dagli agenti non hanno saputo dare elementi utili alle indagini.

I poliziotti stanno passando al setaccio i sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori degli spari. Circa tre mesi fa, la stessa notte che Monreale si stava consumando il triplice omicidio costato la vita a Massimo Pirozzo, Salvatore Turdo e Andrea Miceli, si era verificato un episodio simile nella stessa via Mozambico. Un uomo di 39 anni, poi arrestato con l’accusa di tentato omicidio, avrebbe sparato contro l’abitazione del fidanzato della figlia in seguito a una lite familiare dai contorni ancora poco chiari.