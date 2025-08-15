Un uomo è stato ferito da colpi d’arma da fuoco in via Della Cera a Palermo. È stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Civico. Le sue condizioni sono gravi.
L’uomo non era cosciente. Le indagini sono condotte dai carabinieri.
