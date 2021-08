E’ stato salvato grazie ad un post pubblicato su Facebook. Un post che ha messo in allarme gli amici e i tanti che vogliono bene al noto speaker di Radio Time Gioacchino Caponetto.

Il messaggio scritto sui social attorno a mezzanotte era chiarissimo sulle intenzioni del conduttore radiofonico. Gli amici lo hanno cercato a casa e poi si sono diretti nella sede della Radio in via Galileo Galilei.

Nel frattempo qualcuno aveva chiamato anche il 112. Sono arrivate in zona anche i sanitari del 118 e gli agenti di polizia. I primi a trovarlo nel balcone sono stati un altro conduttore e un tecnico che sono riusciti a fare desistere Gioacchino. Poi, lo speaker profondamente turbato è stato affidato alle cure mediche dei sanitari.

“Grazie e scusatemi tutti – ha scritto Gioacchino Caponetto – Sappiate che nulla sarebbe mai andato oltre un insano pensiero del tipo: “ma cosa succederebbe se…”? Adesso sono in una situazione molto complicata, e me la piango! Poste le mie scuse per ciò che ho scatenato, sappiate che sono e resto “quello”, con i pregi e difetti che sapete. Saprò riabilitarmi e dimostrarvi che ci sono e voglio esserci. Sono in un posto da incubo, ma pago il mio conto. Vi abbraccio tutti ❤”