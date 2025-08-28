I carabinieri lo hanno sorpreso con una spranga mentre forzava l’inferriata. Con l’accusa di tentato furto aggravato i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato a Termini Imerese, nel Palermitano, un 37enne termitano, noto alle forze di polizia e già sottoposto sia alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Termini Imerese che della permanenza in casa.

Nonostante il divieto imposto dall’autorità giudiziaria di non allontanarsi dalla propria abitazione, l’uomo è stato sorpreso dai militari in piazza De Michele davanti a una rivendita di tabacchi, intento a forzare con una spranga di ferro l’inferriata posta a protezione della porta di accesso.

Per non essere ripreso dalle telecamere di videosorveglianza l’uomo aveva spostato il loro raggio di azione. Il gip di Termini Imerese ha convalidato l’arresto, confermando la misura già applicata.