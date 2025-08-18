Sindaco, attendiamo che lo riparino

A Petralia Sottana c’è un mezzo della forestale guasto da un mese. Anziché avere a disposizione quattro mezzi ce ne sono tre. In piena stagione degli incendi un problema in più per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Polito che cerca di fronteggiare i roghi che soprattutto in questo periodo negli anni passati hanno provocato danni alla ricca vegetazione del Parco delle Madonie.

“Al momento siamo fortunati perché piove, ma non c’è dubbio che avere il mille litri funzionante della forestale farebbe molto comodo – dice il sindaco – Abbiamo scritto al corpo forestale, più volte avuto telefonate con i vertici della direzione, mi è stato detto che si aspetta un pezzo di ricambio per rimettere in funzione il mezzo. Pezzo che ancora non arriva.

Noi abbiamo dato un mezzo della protezione civile ai forestali, ma certo se avessimo tutti i mezzi al completo sarebbe meglio”.

La replica della Regione

Dal dipartimento regionale del Corpo forestale fanno sapere che il veicolo, della portata di mille litri, che ha operato regolarmente sin dall’inizio della campagna di antincendio boschivo e ha superato con esito positivo la revisione periodica, è stato temporaneamente ritirato per lavori di manutenzione.

L’officina incaricata, che gestisce l’intero parco mezzi provinciale, sta procedendo con gli interventi, compatibilmente con le priorità operative. Attualmente nel comprensorio del Comune di Petralia Sottana risultano operativi l’autobotte da 4 mila litri denominata “Mandarini” e un automezzo concesso in prestito temporaneo dal dipartimento regionale della Protezione Civile, concordato con il sindaco di Petralia Sottana, per garantire la continuità operativa della squadra “Mandarini”.