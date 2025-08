Si è svolta questa mattina la cerimonia commemorativa in ricordo dell’agente di polizia Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio uccisi dalla mafia il 5 agosto del 1989 a Villagrazia di Carini sul lungomare Cristoforo Colombo dove sono stati uccisi dai killer. A deporre una corona di alloro il questore di Palermo Maurizio Calvino e il prefetto di Palermo Massimo Mariani e i familiari delle vittime di mafia.

A seguire nella cappella di San Michele Arcangelo della caserma Lungaro sarà celebrata una santa messa in suffragio da Don Luigi Ciotti e dal cappellano della polizia di Stato, Don Massimiliano Purpura.

“Restituire questo luogo, per troppo tempo degradato all’antica bellezza – ha detto il sindaco di Carini Giovì Monteleone – è secondo me il miglior di ricordarli e di fare antimafia concreta. Per questo – ha continuato – il progetto di riqualificazione del lungomare Cristoforo Colombo include un giardino della memoria accanto alla stele dedicata alla loro memoria”.

Il poliziotto e la moglie Ida Castelluccio furono uccisi sul lungomare di Villagrazia di Carini da sicari giunti in moto. La crudeltà della mafia fu ancora più efferata poiché la morte colpì la coppia in una fase di estrema felicità della loro vita: a conclusione di un momento di convivialità familiare, i coniugi avevano appena comunicato ai parenti di aspettare un figlio. Antonino Agostino fu raggiunto per primo dai colpi dei killer e morì quasi sul colpo, facendo scudo alla moglie. La donna, anch’ella colpita intenzionalmente, sarebbe deceduta pochi minuti in ospedale.