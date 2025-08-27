A quattro mesi dalla strage di Monreale in cui furono uccisi tre giovanissimi nel corso di una sparatoria, Monreale è scesa in piazza con un corteo e una fiaccolata. In tanti hanno percorso le strade del comune per arrivare fino alla piazza dove si è consumata la strage.

“Abbiamo organizzato questa manifestazione e la fiaccolata, che si è conclusa in piazza a Monreale per non dimenticare quanto successo e per sensibilizzare l’opinione pubblica sui numerosi fatti di violenza che si ripetono con troppa frequenza – dicono i familiari della vittime – Siamo ormai quasi alla fine delle indagini, oltre ad avere giustizia chiediamo anche un cambiamento profondo di chi non rispetta la vita e la terra dei siciliani”.

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile sono stati uccisi durante una rissa Salvatore Turdo, 23 anni, Massimo Pirozzo, 25 anni, Andrea Miceli 25 anni. Ci sono stati anche due feriti Nicolò Cangemi, 32 anni e un ragazzo di 16 anni. Sono stati arrestati Salvatore Calvaruso, 19 anni, Samuele Acquisto, 18 anni e Mattias Conti, 19 anni.