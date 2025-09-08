Esorcisti, "satanismo offende i cristiani"

Agli inizi del 2024, in una scuola superiore di Palermo, una studentessa si presentò in classe con al collo un crocifisso capovolto all’uso dei satanisti. Il richiamo di un insegnante aveva suscitato un acceso confronto e quindi l’intervento della dirigenza scolastica. Il docente fu sospeso per tre giorni e privato della retribuzione.

È notizia di queste ore che il successivo ricorso dell’insegnante al Tribunale del Lavoro è stato rigettato. Lo riferisce in una nota l’Associazione Internazionale degli Esorcisti, ricordando che “il clima in cui è maturato il caso era quello creatosi dopo i gravissimi fatti di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, dove un muratore aveva ucciso la moglie e due dei loro figli durante un rito all’interno della loro abitazione”.

La giovane di Palermo si era definita lei stessa “satanista”.

“La dirigenza dell’istituto ha ritenuto che la condotta dell’insegnante abbia leso la dignità della studentessa, oltre che la riservatezza sulle sue convinzioni religiose”, si legge ancora nella nota dell’Aie. “Quello che si evince dal pronunciamento dei giudici è che se qualcuno si esprime contro il diavolo e le forme di culto ad esso attribuite – sottolineano gli esorcisti – sta discriminando una religione. È vero invece il contrario, perché il satanismo nelle sue declinazioni e per mezzo dei suoi aderenti combatte apertamente il cristianesimo”.

“Se una persona indossa la croce capovolta al collo per affermare la sua appartenenza al satanismo, o per mostrarsi simpatizzante delle sue posizioni, e un giudice ne tutela l’intenzione, direttamente o indirettamente egli sta giustificando un atto di intolleranza verso la religione cristiana e chi la professa”. Per gli esorcisti è da sfatare la “falsa e pericolosa convinzione, purtroppo diffusa fra le giovani generazioni, e cioè che Satana/Lucifero rappresenti una figura buona, positiva, opposta all’ignoranza, all’oscurantismo, e che il satanismo non sia altro che una corrente di pensiero”. Invece “non è che un inganno, una tragica illusione che nasconde l’assoluto disprezzo verso la persona umana, la sua integrità e libertà, e verso la vita stessa fin dal suo concepimento”.