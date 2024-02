Due giovani studenti belgi che partecipano al programma Erasmus a Palermo sono stati picchiati alla Vucciria la scorsa notte. I due avevano appena trascorso la serata nel mercato storico del capoluogo siciliano quando sono stati accerchiati e minacciati e rapinati.

Il gruppetto di aggressori voleva portare loro via i portafogli. Gli studenti hanno resistito e ne è nata una lite. Sono intervenuti i carabinieri che non senza difficoltà sono riusciti a sedare la rissa.

I due studenti sono stati portati in ospedale per essere medicati. Sono in corso indagini per risalire agli autori della rapina.