i risultati della rilevazione e la classifica

Dal wifi gratuito a comode lounge dove attendere il proprio volo, sino alla distanza dal centro della città e all’offerta di un parcheggio coperto e custodito: per valutare un aeroporto sono tanti i fattori da prendere in considerazione. Ma quali sono i migliori aeroporti italiani? A porsi la domanda ParKVia.com, che ha condotto una indagine.

Lo studio

Come viene spiegato sul sito internet della società, l’indagine ha preso in esame 33 aeroporti italiani. Sono stati utilizzati 8 diversi fattori. Una volta raccolti i dati per i fattori, i fattori sono stati quindi normalizzati, per fornire a ciascun fattore un punteggio compreso tra 0 e 1. I valori normalizzati sono stati poi sommati, per dare all’aeroporto un punteggio totale su 8. Gli aeroporti sono stati quindi classificati dal più alto al più basso, in base ai loro punteggi totali.

I fattori utilizzati

I fattori utilizzati sono i seguenti: WiFi, se c’è il WiFi gratuito fornito in aeroporto e quanto è limitato; Fast Track, se l’aeroporto fornisce un servizio fast-track (corsia preferenziale, ndr); Airport Lounge, se l’aeroporto offre una lounge; parcheggio coperto, se c’è un parcheggio coperto a pochi passi o navetta dall’aeroporto; punteggio delle recensioni di Google, cioè il punteggio che ogni aeroporto ha su Google Review; numero di voli; il numero di voli di linea negli ultimi 30 giorni da ciascun aeroporto; numero di destinazioni, il numero totale di destinazioni, sia locali che internazionali, da ciascun aeroporto; distanza in auto, la distanza in chilometri per raggiungere in auto il centro della città più vicina all’aeroporto.

I dati raccolti sono aggiornati al 4 gennaio 2023.

La situazione degli aeroporti siciliani

Gli aeroporti siciliani in questa classifica non si collocano male. Al 12° posto troviamo l’aeroporto di Palermo, con 2530 voli, 75 destinazioni coperte e un punteggio pari a 5.499.

A seguire, al 13° posto, l’aeroporto di Catania, con 3457 voli, 83 destinazioni coperte e un punteggio pari a 5.021.

Dopo Bologna e Genova, rispettivamente al 14° e 15° posto, riecco in classifica un aeroporto siciliano. Al 16° posto c’è infatti quello di Trapani, con 446 voli, 32 destinazioni coperte e un punteggio di 4.607.

A seguire, al 17° posto, l’aeroporto di Comiso, con 121 voli, 9 destinazioni coperte e un punteggio di 4.333.

Gli aeroporti in alto nella classifica, Roma-Fiumicino al primo posto

Secondo la classifica, è l’aeroporto di Roma-Fiumicino (FCO) il numero uno in Italia. I viaggiatori in partenza da questo scalo possono usufruire di WiFi gratuito illimitato e lounge aeroportuali prima del volo insieme a un parcheggio coperto.

L’Aeroporto di Napoli (NAP) si colloca al secondo posto.

Al terzo posto c’è l’Aeroporto di Milano Malpensa (MXP), il più grande aeroporto internazionale del nord Italia.

Altri aeroporti al top della classifica sono quello di Olbia, che in realtà ha il più alto punteggio di recensioni Google di tutti gli aeroporti nell’indice, seguito da vicino dall’aeroporto di Milano Linate.

Gli aeroporti più in basso alla classifica

In basso alla classifica si trovano aeroporti più piccoli, che non offrono molti servizi e di conseguenza grandi confort ai viaggiatori.

L’aeroporto di Crotone (CRV) si classifica ultimo a causa della mancanza di WiFi, servizi fast-track e lounge aeroportuali e nessun parcheggio coperto. Offre 48 voli ogni 30 giorni verso 4 destinazioni e ha ottenuto in questa indagine un punteggio pari a 1.050.

In penultima posizione c’è l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo (PSR). Situato vicino a Pescara, lontano dai grandi flussi turistici, non ha WiFi, servizi fast-track, lounge aeroportuali e parcheggio coperto.

Sorprende il risultato di Perugia: è il terzo peggior aeroporto in Italia.

A completare i cinque aeroporti italiani in fondo alla lista ci sono quelli di Cuneo e di Parma, entrambi volano verso cinque o meno destinazioni, e nessuno dei due offre un parcheggio coperto.