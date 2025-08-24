Nuovi tafferugli davanti alla discoteca Quetzal di Cinisi la scorsa notte. Un gruppo di ragazzi ha tentato di entrare nel locale, nonostante fosse in fase di chiusura.

E’ stato detto loro che non potevano entrare. Per tutta risposta hanno iniziato a lanciare dei sassi che, hanno danneggiato anche ka macchina del proprietario.

Sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Carini per riportare la calma. Due addetti alla vigilanza, sono rimasti lievemente feriti e sono stati medicati dai sanitari del 118.

I tafferugli a giugno e la chiusura a luglio

catta la chiusura per una settimana della discoteca Quetzal di Cinisi, dove la notte dello scorso 29 giugno un gruppo di giovani aveva seminato il caos all’esterno, aggredendo i buttafuori ma anche clienti in fila, a suon di pugni, spray al peperoncino e lanciando persino transenne. Il provvedimento, che è entrato in vigore dal 18 luglio, è stato emesso dal questore.

Stessa decisione, ma la chiusura sarà di 7 giorni a partire dal 17 luglio, per un piccolo bar di Contessa Entellina, dove per ben cinque volte si sono verificati episodi di violenza, aggressioni e liti tra gli avventori. I provvedimenti sono stati notificati congiuntamente da polizia e carabinieri.