L’Assessore Regionale delle Attività produttive Edy Tamajo ha firmato il decreto di nomina del Commissario straordinario della “Commissione Regionale per l’Artigianato”.

Si tratta dell’Avvocato Marcello Rossi, del Foro di Palermo, che si occupa di consulenza civile, giuslavoristica e amministrativa, con particolare attenzione al mondo delle imprese e alla gestione del loro personale, nonché ai rapporti con le organizzazioni sindacali.

La Commissione Regionale per l’Artigianato risulta essere decaduta da alcuni anni e stante la necessità di dare alle imprese artigiane che impugnano le deliberazioni della Commissione Provinciale per l’Artigianato – in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo – un responso, l’Assessore ha ritenuto opportuno nominare un professionista competente, nel ruolo di Commissario, al fine svolgere le funzioni amministrative a essa deputate.

L’incarico ha la durata di un anno ed è a titolo gratuito.