Un tamponamento tra due auto e un autocarro ha mandato in tilt il traffico tra Altavilla Palermo. Lo scontro ha ulteriormente rallentato il lungo serpentone che si crea da circa un mese per i cantieri ravvicinati in autostrada. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, gli operai dell’Anas, i mezzi di soccorso e i sanitari del 118.

Due i feriti non gravi trasportati dai sanitari. Proprio oggi l’Anas dovrebbe liberare la seconda corsia di marcia nel tratto di Bagheria. Resta chiusa la corsia di emergenza per completare i lavori di sostituzione delle barriere.

Questo certamente dovrebbe rendere più fluido il transito in direzione Palermo rallentato dal doppio cantiere del rifacimento di un intero viadotto e la contemporanea sostituzione delle barriere.