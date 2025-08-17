Due voli diretti a Malta sono stati dirottati su Palermo la scorsa notte, dopo che una violenta tempesta ha investito l’arcipelago, portando forti piogge, grandine e fulmini diffusi.

Il volo della Malta Airlines da Londra e il volo Ryanair, anch’esso proveniente da Londra, sono stati entrambi costretti ad atterrare in Sicilia a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Sono poi ripartiti diretti a Malta alle 3.20 e alle 3.45.

Nel frattempo, il volo Ryanair da Siviglia è riuscito ad atterrare a Malta alle 2:28 del mattino, con quasi 100 minuti di ritardo. La tempesta ha provocato anche interruzioni di corrente in diverse località. Nella prima mattinata di domenica, il fornitore nazionale di energia Enemalta era ancora al lavoro per ripristinare l’elettricità nella parte settentrionale dell’isola. I residenti di Malta hanno segnalato piogge torrenziali e spettacolari scariche di fulmini.

Più presto, sabato, una grandinata improvvisa aveva colpito alcune zone dell’isola, sorprendendo molti dopo mesi di caldo e siccità. L’Ufficio Meteorologico ha emesso un’allerta gialla per temporali isolati e piogge con raffiche di vento, con la possibilità di ulteriori grandinate nel corso della domenica. Nonostante il maltempo, le temperature sono previste in aumento fino a 30°C, con l’umidità che porterà la “sensazione termica” a 32°C. Le autorità invitano alla prudenza, poiché le condizioni instabili continueranno.