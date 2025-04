Un temporale si è abbattuto a Palermo provocando allagamenti di strade e automobilisti intrappolati. Disagi in diverse zona del capoluogo. A piazza Indipendenza e via Re Ruggero sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare gli automobilisti rimasti intrappolati nelle auto.

Disagi anche lungo viale Regione Siciliana e nella zona degli ospedali. In diverse zona della città il traffico è paralizzato. La pioggia per oggi era prevista nel capoluogo tanto che la protezione civile aveva emanato l’allerta gialla. Pioggia prevista abbondante anche nel pomeriggio e fino a sera.