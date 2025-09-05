Ancora al buio tratto autostradale e svincolo sempre a Cinisi

Hanno tentato di rubare i cavi di rame nella cabina del ripetitore Rai a Cinisi. Qualcosa è andato storto e il colpo non è riuscito. Sono intervenuti i carabinieri che hanno constatato il tentativo di furto che avrebbe provocato non pochi danni alle trasmissioni dei canali nazionali.

Qualche settimana fa nella zona i ladri di rame erano riusciti a entrare nei pozzetti della rete elettrica sempre a Cinisi lasciando al buio un tratto di autostrada e lo svincolo autostradale. Ancora l’impianto non è stato ripristinato e i pozzetti sono ancora aperti.