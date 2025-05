Hanno cercato di sfondare di nuovo la vetrina di un tabacchi in via Castellana a Palermo. Quattro giovani sono arrivati a bordo di due Lancia Y rubate piene di attrezzi per lo scasso.

Si stavano preparando a sfondare la vetrina dell’esercizio commerciale quando è scattato l’allarme. I carabinieri sono arrivati in pochi minuti e i quattro sono fuggiti lasciando le auto rubate e tutti gli attrezzi dentro le vetture.

Sono in corso le ricerche. I militari hanno acquisito le immagini di videosorveglianza per risalire al tentato colpo.