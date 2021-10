Momenti di panico alla fine delle lezioni

Momenti di panico questa mattina all’ora di uscita da scuola a Terrasini. Un consistente pezzo di intonaco si è distaccato dal solaio al piano terra del plesso che ospita la scuola media dell’istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII di viale Titì Consiglio.

Due alunni all’ospedale

I calcinacci hanno colpito due alunni di 11 anni che stavano in quel momento guadagnando l’uscita per la fine delle lezioni. Entrambi sono rimasti feriti: uno più lievemente con un’escoriazione al naso ed un altro invece è stato colpito alla testa dovendo far ricorso a tre punti di sutura. Entrambi gli studenti sono stati medicati all’ospedale Civico di Partinico.

Immediate verifiche

Immediate sono scattate le verifiche da parte dell’ufficio tecnico comunale e dei vigili del fuoco del distaccamento di Partinico. Non sono stati riscontrati altri pericoli, dunque pare che la scuola non rischi una chiusura. “Domani mattina – afferma il sindaco Giosuè Maniaci, presente sul posto nel corso del sopralluogo – effettueremo con i tecnici una nuova verifica. Da una prima ricognizione l’immobile è stato definito in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Proveremo a capire cosa sia successo”.