Era conosciuto da tutti come "Nirìa"

Terrasini piange la scomparsa di Andrea Cracchiolo, membro attivo e amato da tutta la comunità. La sua partecipazione alle attività sociali del paese e il suo ruolo fondamentale nell’organizzazione della celebre festa di li Schietti lo hanno reso un punto di riferimento per molti.

La festa di li Schietti, radicata in un’antica tradizione, è un evento popolare di grande importanza per la cittadinanza. Cracchiolo, con il suo impegno e la sua passione, ha contribuito in modo significativo al successo e alla vitalità di questa manifestazione, diventando una figura centrale all’interno del comitato.

La comunità si unisce al cordoglio

Il sindaco Giosuè Maniaci ha espresso il suo affetto e il suo cordoglio per la perdita di Andrea Cracchiolo, ricordandone la simpatia, l’ironia e la dedizione verso la comunità. Numerosi messaggi di condoglianze da parte di amici, parenti e concittadini testimoniano l’impatto positivo dell’uomo nella collettività: “Ciao Andrea, da tutti conosciuto come “Nirìa“, ci mancherà la tua simpatia verace, le tue battute sempre pronte, la tua ironia spontanea che ti portava ad essere un amico di tutti – ha scritto il sindaco di Terrasini tramite social, Giosuè Maniaci -diversi i ruoli da te ricoperti dalla politica al sociale, con la presenza costante e attiva nel comitato della nostra Festa di li Schietti dove ti distinguevi per la tua voglia di fare – continua -Vogliamo stringerci al dolore dei familiari tutti, degli amici e dei colleghi di Andrea”.

Centinaia i messaggi in memoria dell’uomo: “Andrea mancherà a questa comunità. Sempre la battuta pronta, sempre scherzoso. Non posso dimenticare il grande aiuto che diede alla mia famiglia nell’ambito del suo lavoro in ospedale. Condoglianze a tutta la famiglia. “- ha scritto un utente -. Poi ancora :”Riposa in pace signor Andrea Cracchiolo mi ricordo tutta la sua famiglia suo padre buona anima ero bambina le conoscevo tutti che ricordi Belle foto ci sono i miei compagni di scuola organizzava la festa degli schietti alzava albero che ricordi resta nella storia condoglianze alla famiglia mi dispiace tantissimo”.

Festa de li schietti a Terrasini

Terrasini celebra ogni anno, il sabato e la domenica di Pasqua, la sua antica tradizione della festa di li Schietti. Questa festa, che ha le sue radici nel passato agricolo del territorio, è un momento di grande importanza per al comunità locale.

L’evento principale della festa è l’alzata dell’albero, un antico rito che simboleggia la forza e la virilità dei giovani del paese. La sfida di solleva l’albero decorato fino alla terrazza dell’amata è un momento carico di emozioni e tensione, che culmina con la celebrazione del matrimonio dei vincitori.

Negli ultimi anni, la festa ha visto l’introduzione di nuove manifestazioni collaterali che arricchiscono l’esperienza dei partecipanti. I carretti siciliani sfrecciano per le vie del paese al ritmo delle musiche della banda, gruppi folcloristici animano le strade e concerti in piazza intrattengono il pubblico.

Nonostante le innovazioni introdotte degli anni, la festa ha mantenuto saldi i suoi aspetti tradizionali.