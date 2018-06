Terrore in via Mario Muta a Palermo nella zona di via Imera. Un giovane di 30 anni minaccia di lanciarsi dal sesto piano.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco e gli agenti di polizia che stanno cercando di fare desistere in giovane da togliersi la vita.

La situazione, dicono gli uomini che si trovano nella zona dei soccorsi, è molto drammatica. Difficile fare desistere il giovane.

In tanti stanno lavorando per cercare di salvare il giovane.