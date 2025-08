Terzo guasto in una settimana per la nave della Caronte&Tourist che da Palermo porta a Ustica merce, carburante e tutto quello che di cui hanno bisogno i commercianti e i ristoratori in questi giorni d’estate.

Per due giorni il 28 luglio e il 2 luglio la nave Vesta si è rotta ed è tornata al porto. Ieri è stata sostituita dalla nave Cossyra che ha effettuato il collegamento.

Questa mattina la compagnia ha portato in banchina la nave Antonello da Messina che in passato ha coperto la tratta. Questa mattina non appena è uscita l’imbarcazione con il carico a bordo la nave arrivata a Capo Gallo ha fatto rientro per avaria.

“Non è possibile in un momento così importante per l’isola, in agosto con l’isola piena di turisti che non riusciamo ad avere un servizio efficiente – dicono i commercianti e i ristoratori di Ustica – I collegamenti per noi sono vitali. Possibile che vengono gestiti in modo non adeguato”.