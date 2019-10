Tra Scillato e Buonfornello

E’ chiusa l’autostrada Palermo Catania tra Buonfornello e Scillato in direzione del capoluogo etneo a causa di un incidente.

Un grosso mezzo, per cause in corso di accertamento si è ribaltato.

Si attende la gru per togliere il tir dalla sede stradale.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e gli operai della Anas.

Si esce a Buonfornello e si rientra in autostrada a Scillato dopo avere percorso le strade provinciali sp 9 e 9 bis lungo l’itinerario Campofelice di Roccella – Collesano – Scillato.