Appello per rivedere le quote

Nuovi tonni abbandonati nelle campagne in provincia di Palermo. Dopo i casi di Misilmeri, Villabate adesso i carabinieri e i veterinari dell’Asp sono intervenuti in contrada Curricoli nel territorio di Marineo dove sono stati ritrovati sette grossi tonni lasciati in fretta e furia nei campi.

I veterinari hanno accertato che il pesce era in cattivo stato di conservazione e dannoso per salute e così attraverso una ditta incaricata dal Comune di Marineo sono stati portati in discarica.

“Ormai è uno scempio – dicono i veterinari dell’Asp – la politica dovrebbe intervenire contro questo scempio. La gestione delle quote deve essere rivista. Non si può accettare di assistere impotenti a questo mercato non regolamentato dove il pesce viaggia per canali illegali”.

Solo negli ultimi giorni una trentina di grossi tonni sono finiti in discarica. Vengono catturati e lasciati in mare per poi essere ripresi di notte per cercare di superare i controlli delle forze dell’ordine. Spesso chi commercia il tonno in questo modo illegale incappa nei controlli lungo le strade della provincia e per non subire le multe abbandona il carico e fugge via.