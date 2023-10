Torna in azione la banda dell’esplosivo, presa di mira tabaccheria a Sferracavallo

Ignazio Marchese di

12/10/2023

Preso di mira la scorsa notte un distributore automatico davanti ad una tabaccheria a Sferracavallo a Palermo. In due sono arrivati a bordo di uno scooter Con una carica di esplosivo i ladri hanno fatto saltare l’erogatore di tabacchi. Hanno preso soldi e sigarette e sono fuggiti via.

Sul furto indagano i carabinieri della Compagnia San Lorenzo che hanno eseguito i rilievi con il personale della Sezione investigazioni scientifiche e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver inquadrato qualche dettaglio utile per le indagini.

L’unico furto consumato sino a ora è quello di Villa Tasca che risale al 22 settembre. Quella volta i ladri erano riusciti a portare via i circa 50 mila euro che erano custoditi nella cassetta di sicurezza dello sportello Atm della Banca di credito cooperativo di Altofonte e Caccamo.

Prima ancora ci avevano provato in via Pergusa, ad Altarello, in via Castellana, a Passo di Rigano, e in via San Giovanni Di Dio, a Brancaccio, ma in quelle occasioni la banda era stata costretta a scappare a mani vuote.