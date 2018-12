Il Torneo delle Regioni organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti quest’anno prenderà via ad Aprile e la location sarà il Lazio, che ospiterà la competizione insieme alla Basilicata. Nelle ultime ore è stato effettuato il sorteggio dei gironi. Come sempre le categorie partecipanti saranno: giovanissimi, allievi, Juniores e calcio femminile.

Anche quest’anno si aggiunge la rappresentativa Futsal (calcio a 5). La Sicilia è stata sorteggiata nei raggruppamenti con Marche, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Un sorteggio per niente facile, considerando la tradizione di Friuli e dei lombardi.

L’anno scorso a fare brillare la trinacria in Abruzzo che fu sede del torneo, ci pensarono i giovanissimi che sono arrivati in finale, perdendo solo ai tempi supplementari contro il Lazio. Un risultato storico, se si tiene conto dello score non proprio idilliaco degli ultimi anni per le formazioni siciliane.