In ricordo di un caro collega, Tanino Taranto, al quale va riconosciuta la professionalità e la disponibilità dimostrate negli anni di servizio presso l’Istituto e dopo il pensionamento, anche come Presidente del Comitato Provinciale INPS di Palermo, sabato19 maggio, con inizio alle ore 10:00, presso il Centro Sportivo “Buon Pastore” di Via G.le Domenico Chinnici n. 32, alla presenza dei familiari. si svolgerà la “II Edizione di Calcetto”.