Indagano i carabinieri

Due persone sono finite in un dirupo a Torretta. Erano su una moto. Hanno perso il controllo è sono finiti in una zona impervia.

E’ stato necessario l’intervento del vigili del fuoco del Saf per recuperare le due persone che sono state portate in codice rosso in ospedale.

Sono intervenuti i sanitari del 118.

I rilievi e le indagini sono condotte dai carabinieri.