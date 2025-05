Traffico e caos quotidiano per i lavori sulla Palermo-Agrigento. Un restringimento con un semaforo sta paralizzando il traffico sulla statale. Il sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo ha scritto una lettera al prefetto di Palermo per chiedere un tavolo tecnico per alleviare i disagi dei pendolari.

Rizzolo ha scritto per dare “voce a tutti i comuni limitrofi interessati dai lavori sullo scorrimento veloce.

“Ho inviato una nota al presidente della regione, al prefetto, all’assessore regionale alle infrastrutture – dice Rizzolo e ai vertici Anas per sollecitare la risoluzione dell’intervento e per chiedere con urgenza la costituzione di un tavolo tecnico che affronti la seria difficoltà che ormai da mesi affrontano i cittadini pendolari”.