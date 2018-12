Indaga la polizia

Era andato al poligono di Tiro di via Nave a Palermo. Un uomo tra i tanti che frequentano la struttura ha rivolto l’arma contro se stesso e ha tentato di togliersi la vita.

L’uomo ha preso la pistola, e ha iniziato a sparare. Pochi minuti e con un gesto lesto e improvviso senza dire nulla, ha posato la canna sulla tempia e ha fatto fuoco.

Chi si trovava a fianco nella postazione ha iniziato ad urlare. Qualcuno si è sentito male. Pochi minuti e nel poligono di tiro è calato il silenzio.

Nessuno spara, nessuna parola. Solo il silenzio. Tutta la postazione sporca di sangue con i poliziotti e i sanitari del 118 impegnati ognuno per le proprie competenze. I primi a cercare di capire di cosa fosse successo, i secondi per tentare invano di salvare l’uomo che ha pensato in modo tragico di farla finita.

Il colpo che si è sparato è stato devastante. Alcune persone hanno tentato di rianimarlo. Era già successo in passato. Alcuni anni fa un militare si è tolto la vita.