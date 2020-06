Ancora una tragedia in strada. Un incidente mortale, stamani sulla litoranea nord di Messina, all’altezza di Pace.

A perdere la vita una donna in sella a una moto, coinvolta in uno scontro con una Fiat Seicento. La donna deceduta si chiamava Milena Visalli, 35 anni a ottobre.

Sul posto polizia municipale e vigili de fuoco. Si sta cercando di ricostruire la dinamica: a quanto pare la moto di grossa cilindrata procedeva in direzione nord e la Fiat Seicento condotta da una donna residente in zona si era da poco messa in marcia.

Stava raggiungendo il posto di lavoro, la concessionaria di moto in cui era impiegata, a Sant’Agata.

La moto era la passione della sua vita, sul suo profilo Facebook ha quasi solo foto di lei in moto in tutti i posti in cui vi erano raduni.