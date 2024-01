Tragedia in via del Visone a Palermo. Una donna ha ucciso la figlia di 44 anni. L’ha strangolata. Pare che la figlia soffrisse di depressione.

Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della squadra mobile.

Pare che la donna ha confessato alla polizia di essere stata lei ad ucciderla. La donna uccisa si chiama Maria Cirafici di 44 anni. La madre ha 74 anni.

E’ stata la madre che ha telefonato il numero 112 e ha detto “Venite ho ucciso mia figlia”. Sono intervenuti i sanitari del 118 e hanno constatato la morte.

Non si sa il motivo dell’omicidio né tanto meno come lo ha commesso l’anziana. Adesso la madre è sotto interrogatorio da parte degli agenti della squadra mobile per chiarire i motivi del delitto.