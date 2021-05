Intervento del 118

Un palermitano è morto questa mattina in macchina in via Ernesto Basile a Palermo. L’uomo era in macchina quando si è sentito male. Sono stati chiamati i sanitari del 118 che hanno fatto di tutto per salvarlo.

Alla fine non hanno potuto fare altro che constatare la morte.

L’uomo di 58 anni è morto a quanto pare per arresto cardiaco. Sono intervenuti anche gli agenti di polizia.

Il traffico nella zona è letteralmente impazzito. I soccorritori hanno messo sull’auto un telo. Si attende l’arrivo del medico legale.