Indagano i carabinieri

Tre immigrati sono stati aggrediti la scorsa notte a Palermo in via Benfratelli nel quartiere Ballarò. Indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto successo e identificare gli aggressori.

Le vittime trasportate dal 118 in ospedale: a K.N. nato in Nigeria, 32 anni, è stato medicato al Policlinico di Palermo, i hanno riscontrato a “ferite multiple lacerocontuse al volto, collo e arti superiori” la prognosi è di 20 giorni.

B.E.K. nato in Costa D’Avorio, 48 anni, medicato presso il Policlinico è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito di ferite lacerocontuse al capo, non ancora refertate, infine un minorenne nato in Costa D’Avorio è stato portato all’ospedale Civico per “ferite multiple lacerocontuse frontali arti superiori fianco sx e sospetta frattura omerale”, non ancora refertate.