I carabinieri della stazione di Bagheria hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di un uomo di 39 anni, residente a Palermo, indagato per tre tentate truffe commesse ad agosto 2026 tra Bisacquino e Bagheria. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese su richiesta della Procura guidata da Angelo Vittorio Cavallo, dispone l’obbligo di dimora nel comune di residenza con prescrizioni e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Manfredi Lanza, hanno preso il via dalle denunce presentate dalle vittime. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’indagato avrebbe utilizzato il metodo del falso appartenente all’Arma per farsi consegnare denaro e oggetti di valore.

Il primo episodio si è verificato a Bisacquino. Un complice ha tenuto impegnata al telefono un’anziana per circa 4 ore, sostenendo che la sua auto fosse stata usata per una rapina in gioielleria e preannunciando l’arrivo di 2 militari per verificare i beni custoditi nell’abitazione. Il 39enne si è quindi presentato all’ingresso dell’appartamento, ma l’arrivo di un familiare e di una pattuglia dei carabinieri ha interrotto il tentativo di raggiro.

Gli altri 2 episodi risalgono alla fine dello stesso mese e sono avvenuti entrambi a Bagheria nella stessa giornata. Nel primo caso l’uomo, esibendo un tesserino contraffatto, è riuscito a entrare in casa di una donna fingendo di dover eseguire una perquisizione mentre restava al telefono con un complice che chiamava comandante. La proprietaria si è però accorta dell’inganno, lo ha costretto ad allontanarsi e ne ha ripreso la fuga con il telefono. Poco dopo l’indagato ha tentato lo stesso approccio in un’abitazione vicina, ma la residente non gli ha aperto la porta.

L’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, incrociata con le descrizioni fornite dalle persone coinvolte e con il video girato da una delle vittime, ha permesso ai carabinieri di identificare il 39enne e di trasmettere gli atti all’autorità giudiziaria per l’emissione della misura cautelare.