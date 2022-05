Il fitto programma degli eventi

In occasione del Trentennale della strage mafiosa in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo è in programma un ricco calendario di manifestazioni ed eventi culturali, sportivi e musicali a Palermo, in provincia e in tutta la Sicilia.

Il palco al Foro Italico di Palermo

Il clou delle commemorazioni è il 23 maggio. Dalle 10 alle 11.30 sul palco speciale allestito al Foro Italico di Palermo parteciperanno alla giornata dedicata alle commemorazioni e alla promozione sociale della memoria del XXX anniversario della strage di Capaci il Capo dello Stato Sergio Mattarella, la presidente della Fondazione Falcone Maria Falcone, esponenti delle istituzioni come i ministri dell’Istruzione Patrizio Bianchi, dell’Interno Luciana Lamorgese, della Giustizia Marta Cartabia, dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, degli Esteri Luigi Di Maio e il capo della Polizia Lamberto Giannini, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, il procuratore di Roma Francesco Lo Voi. Nel corso della cerimonia, che sarà trasmessa in diretta da Rai1, agli interventi istituzionali si alterneranno i racconti di alcuni dei protagonisti dei tragici giorni degli attentati del ’92, come i componenti della squadra dei Vigili del Fuoco che, per primi, arrivarono sul luogo della strage a Capaci e gli interventi di esponenti del mondo della cultura, come Alfonsina Russo, direttrice del Parco Archeologico del Colosseo che testimonierà l’importanza della cultura nella battaglia sociale per la legalità e di altri testimoni di riscatto civile e di impegno come Selima Giuliano, Sovrintendente alle Belle Arti di Palermo, figlia di Boris Giuliano, il vicequestore ucciso dalla mafia tra i primi a intuire i legami economici tra Cosa nostra siciliana e i clan americani e un rappresentante di Addiopizzo.

Nel pomeriggio all’Albero Falcone

Nel pomeriggio dalle 17 alle 18.00 circa all’Albero Falcone in attesa dell’ora precisa dell’esplosione di Capaci, come ogni anno la città e la comunità si ritroveranno sotto l’Albero Falcone che si trova avanti a quella che fu la casa di Giovanni Falcone. È prevista l’esibizione, tra gli altri, di personaggi del mondo della musica come Gianni Morandi, Giovanni Caccamo, Malika Ayane e Matteo Romano e dello spettacolo come I Sansoni e Roberto Lipari. Saranno presenti, tra gli altri, Maria Falcone e il presidente della Camera Roberto Fico. Alle 17.58, ora della strage, un trombettista della Polizia di Stato suonerà il Silenzio in onore delle vittime e verranno letti i nomi dei caduti negli attentati di Capaci e di Via d’Amelio.

Tanti gli eventi a Palermo

Nel rione palermitano di Danisinni il flash mob artistico che darà vita a una performance luminosa collettiva curata dall’artista genovese Liliana Iadeluca. La cittadinanza sarà coinvolta nella realizzazione di un grande disegno di luce con la tecnica del “light painting in real time” per commemorare il 30° anniversario della Strage di Capac. Venerdì 20 Liliana Iadeluca, affiancata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, insiema a Valentina Console e Rossella Puccio del Museo Sociale Danisinni incontrerà i bambini del quartiere per raccontare la Strage di Capaci e delle sue vittime diventati simboli vivi della lotta all’antimafia

Al Moltivolti la lotta alle mafie a livello europeo

In occasione delle celebrazioni il 22 maggio 2022 alle 17.30, l’Associazione Libera contro le mafie organizza al Moltivolti, un incontro pubblico per fare il punto sulla situazione attuale della lotta alle mafie a livello europeo, partendo dalla memoria di Giovanni Falcone. Durante l’evento sarà ufficialmente presentata al pubblico la nuova pagina web della rete CHANCE – Civil Hub Against orgaNised Crime in Europe, la rete europea per il contrasto alla criminalità mafiosa che vede insieme Libera e altre organizzazioni impegnate sui medesimi temi in altri paesi d’Europa.

Gli avvocati nella Giornata della Legalità

Con una “5 giorni per non dimenticare” anche l’Associazione Nazionale Forense partecipa alla celebrazione a Palermo della Giornata della Legalità, per ricordare le vittime delle stragi di mafia nel 30° anniversario dell’attentato di Capaci. Il 19 maggio si terrà il torneo “Un calcio alla mafia” giunto alla sua settima edizione. Venerdì 20 maggio si terrà la conferenza “Il tempo d(e)i Capaci: storia, diritto, persone della lotta alla mafia. Le giornate del 21 e 22 saranno dedicate al Consiglio nazionale dell’Associazione, che poi nella giornata del 23 prenderà parte agli eventi commemorativi della Fondazione Falcone, presso l’Albero Falcone (dalle ore 17.00).

Gli architetti a confronto

“Etica e legalità nella professione di architetto”. Così anche l’Ordine degli Architetti di Palermo si interroga sui temi deontologici della professione. La conferenza affronterà quest’anno varie tematiche: dalla responsabilità soggettiva nell’esercizio professionale alle morti bianche e al lavoro nero nei cantieri, fino al regolamento edilizio unico della regione Siciliana e alla corretta gestione fiscale al tempo dei bonus. La conferenza si svolgerà lunedì 23 maggio presso il Cinema De Seta ai cantieri Culturali della Zisa di Palermo.

Unipa ricorda Francesca Morvillo

Dalle 15, nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri di piazza Marina, l’Università degli Studi di Palermo ricorda Francesca Morvillo. Ci saranno Massimo Midiri, rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Gaetano Armao, assessore dell’Economia e vice presidente Regione Siciliana, Lia Sava, Procuratore generale presso la Corte di Appello di Palermo e Claudia Caramanna, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Palermo. In programma la scopertura della targa e intitolazione a “Francesca Laura Morvillo” della Biblioteca interdipartimentale di discipline umanistiche Sezione I. Linguistica del Complesso di S. Antonino e la presentazione del libro “Non solo per amore. In memoria di Francesca Morvillo”, a cura di Cetta Brancato, Giovanna Fiume, Paola Maggio.

Eventi anche a Catania

“1000 passi per ripulire San Cristoforo è il titolo dell’iniziativa di Spazio 47 e Ustep, insieme a una fitta rete di partner, per il 23 maggio inclusivo e sostenibile. che rientra nel cartellone di “Capaci di Crescere, Legalità e Prossimità In Rete”, promosso da Fondazione Èbbene e che ha ricevuto patrocinio della Fondazione Falcone, è frutto di una Rete di giovani, quella dell’Hub Spazio 47 e Ustep, che dicono No all’illegalità e Sì alla rigenerazione dei luoghi mettendo al centro la cura del territorio, a partire da quello di San Cristoforo.