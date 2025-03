Giornata di festa per le detenute e i detenuti della casa circondariale di Pagliarelli a Palermo che hanno assistito al tributo a Renato Zero offerto dall’artista Carmelo Danzè, vigile del fuoco in pensione.

Lo spettacolo è stato voluto dal garante dei detenuti di Palermo Pino Apprendi ha trovato accoglienza nella direzione dell’istituto e in tutto il personale.

“Ogni iniziativa che viene proposta in un carcere, ha bisogno di mesi d’impegno, ma alla fine i sorrisi ripagano, è stata una mattinata intensa e ricca di emozioni, tutti hanno partecipato attivamente al concerto cantando le canzoni insieme a Danzè – dice Apprendi – L’artista ha iniziato il suo tour nelle carceri da Enna, dove lui risiede, dopo Palermo continuerà nelle altre strutture siciliane.

Ringrazio Gabriele Amenta per avere provveduto all’impianto audio e luci e la polizia penitenziaria per l’assistenza”.