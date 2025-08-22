I carabinieri della sezione operativa e della stazione di Partinico coni colleghi delle stazioni di Montelepre e Camporeale e del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un 54enne di Borgetto, accusato di detenzione illegale di arma da sparo, possesso di arma clandestina, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Grazie al cane Dru sono stati trovati nascosti in casa un fucile da caccia calibro 9 oggetto di furto, un altro fucile doppietta calibro 9 sempre con canne mozze e senza matricola e 32 munizioni di vario calibro e 23 grammi di marjuana già suddivisi in dosi.

Nella stalla infine sotto alcune pietre un’arma clandestina. L’indagato con dei tubi in ferro e chiavi inglesi, aveva costruito un fucile artigianale e carico con una cartuccia calibro 9. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.