I carabinieri in vicolo Della Neve a Palermo All’Alloro snc, un locale di circa 50 metri quadrati, hanno trovato tanta merce rubata.

Il titolare del locale G.D.C. di 47 anni è stato denunciato con l’accusa di ricettazione. I militari hanno trovato dieci bici, tra cui due elettriche, un generatore di corrente a gasolio; un tagliapiastrelle di colore blu; un’affettatrice marca elettrolux; due climatizzatori compresivi di motore marca Samsung; un frigorifero marca Sital; una lavatrice marca Whirlpool; una cucina a gas di colore marrone marca Indesit comprensiva di forno e porta bombole; una piallatrice di colore verde marca Tecnopower; una cassetta porta attrezzi di colore nero e rosso marca Wurth.

E infine tre cellulari e un tablet.

Nel locale è stato rinvenuto il materiale sotto indicato posto sotto sequestro:

-una bicicletta da passeggio da uomo di colore nero marca Clodia;

-una biciletta tipo mountain bike di colore bianco con inserti rossi e neri marca Cosentino;

-una biciletta tipo mountain bike di colore bianco e blu marca Bergamont;

-una biciletta di colore nero con inserti gialli marca Cinzia;

-una biciletta tipo mountain bike di colore nero marca Commencal;

-una bici elettrica di colore nero;

-una bici elettrica di colore grigio marca Zenit;

-una biciletta tipo mountain bike di colore nero marca Svr Xtrail;

-una biciletta tipo mountain bike di colore bianco e blu marca Gatto;

-una biciletta da bambino tipo mountain bike di colore verde con inserti neri marca replica Daitona Regina;

-un generatore di corrente a gasolio;

-un tagliapiastrelle di colore blu;

-un’affettatrice marca elettrolux;

-due climatizzatori compresivi di motore marca Samsung;

-un frigorifero marca Sital;

-una lavatrice marca Whirlpool;

-una cucina a gas di colore marrone marca Indesit comprensiva di forno e porta bombole;

-una piallatrice di colore verde marca Tecnopower;

-una cassetta porta attrezzi di colore nero e rosso marca Wurth.

-un cellulare marca Samsung di colore bianco;

-un cellulare marca Huawei di colore nero;

-un cellulare marca Huawei di colore bianco;

-un tablet di colore bianco marca Mediacom.

La merce è in parte custodita presso i locali del Comando ed in parte affidata in custodia ad una ditta convenzionata.