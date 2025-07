Le indagini dei finanzieri della compagnia di Bagheria

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno notificato gli avvisi di conclusione indagini a 22 persone, residenti in Sicilia e su tutto il territorio nazionale, per una truffa sulla vendita di auto a noleggio.







Gli indagati sono accusati a vario titolo di falso in atto pubblico, autoriciclaggio e appropriazione indebita, per un valore complessivo di quasi un milione e mezzo di euro. Le indagini dei finanzieri di Bagheria sono partite dalla vicenda di Alessio Spiaggia, 31 anni, condannato in via definitiva a 8 anni di reclusione, e sono riusciti a ricostruire la rete dei presunti complici che ha consentito di truffare decine di automobilisti.

L’organizzazione noleggiava le auto e poi attraverso delle agenzie compiacenti le immatricolava per poi venderle grazie a concessionarie compiacenti, grazie alla documentazione falsa, che rendeva difficile la tracciabilità delle vetture. I componenti dell’organizzazione si garantivano cospicui guadagni che erano la differenza tra il costo del noleggio, del quale peraltro venivano pagate solo le prime rate e il ricavo ottenuto con la successiva rivendita delle stesse auto a prezzo di mercato.

Le auto venivano noleggiate da società presso i principali aeroporti dell’isola, come Palermo, Catania, ma anche a Napoli, Roma e Torino. Una delle auto è stata recuperata in Germania.

Per i reati contestati, il gip del Tribunale di Palermo, nel 2021 e nel 2022, oltre a disporre l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’organizzatore della truffa, già decretò a suo carico anche il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca dei beni e delle disponibilità finanziarie fino alla concorrenza del valore del profitto illecito, nonché il sequestro impeditivo della società, a lui

intestata, usata per commettere i delitti, e delle vetture di lusso all’epoca oggetto dei reati, tra cui una Maserati Levante e diverse Audi. Nel 2024 i sequestri furono resi definitivi dalla pronuncia di confisca della società, e di restituzione delle auto alle

società di noleggio.

All’esito delle nuove indagini e della ricostruzione delle ulteriori responsabilità e complicità, il profitto totale delle appropriazioni indebite dei veicoli, di lusso e non, è risultato pari a 1.473.046 di euro. Il valore complessivo dell’autoriciclaggio contestato è pari a 820.000 euro.

Si conferma il ruolo della Guardia di Finanza a contrasto dei contesti di illegalità economico-finanziaria connotati da maggiore gravità e a garantire il perseguimento degli obiettivi di aggressione dei patrimoni dei soggetti dediti ad attività criminose,

per assicurare l’effettivo recupero delle somme provento delle condotte illecite e tutelare le imprese che operano nel rispetto della legge.