Un turista milanese di 60 anni è stato salvato dai sanitari del 118. Appena arrivato in un B&B a Lampedusa si è sentito male. Un dolore al cuore e una forte aritmia.

L’uomo è salvo perché insieme all’ambulanza è arrivato il medico rianimatore del 118, in questo caso la dottoressa Carla Pulizzi che ha eseguito le tecniche rianimatorie direttamente in ambulanza cercando di stabilizzare il battito cardiaco e le condizioni del paziente.

Manovre riuscite tanto che il turista trasportato al Pte dell’isola è stato assistito e stabilizzato. Adesso sarà trasportato all’ospedale di Agrigento in elisoccorso dove sono ad attenderlo i medici della cardiologia.