Palermo ha ricordato il maresciallo dei carabinieri Vito Ievolella ucciso dalla mafia 44 anni fa in piazza Principe Camporeale. Alle 9.30, sul luogo dell’omicidio è stata deposta una corona d’alloro sulla lapide dedicata al militare, alla presenza del generale di brigata Ubaldo Del Monaco, comandante della legione carabinieri “Sicilia”, Massimo Mariani, prefetto di Palermo, Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, il generale di Brigata Luciano Magrini, comandante provinciale di Palermo, le massime Autorità civili e militari, Lucia Assunta Ievolella figlia del maresciallo, le rappresentanze dell’associazione nazionale carabinieri.

Il 10 settembre 1981, Ievolella, a bordo della propria autovettura Fiat 128 con la moglie Iolanda, nell’attesa della figlia Lucia, impegnata in una lezione di scuola guida, venne freddato da sicari di Cosa Nostra in piazza Principe di Camporeale. All’agguato parteciparono quattro killer, armati di pistole calibro 7,65 e fucili caricati a pallettoni, che, appena scesi da una Fiat Ritmo rubata, fecero fuoco. La moglie riportò una leggera ferita alla regione sopraccigliare destra. Il mezzo usato dai killer fu dato alle fiamme e poi abbandonato in via Caruso, dove fu ritrovato dai carabinieri. Fu chiaro immediatamente che l’assassinio di Ievolella era da inquadrare in un programma mafioso teso all’eliminazione di quanti si opponessero all’espansione degli interessi criminali. Ievolella era molto noto negli ambienti investigativi dell’Arma e tra i magistrati per le sue capacità professionali, per l’impegno investigativo e per la determinazione nel fare luce, tanto sul delitto comune, quanto su quello mafioso.

Il valore e l’impegno nell’attività investigativa, gli erano valsi sette encomi solenni e quattordici lettere di apprezzamento del comandante generale dell’Arma. Da parte della stampa, aveva ricevuto appellativi come “segugio temuto dai boss” e “specialista in casi difficili”. Al maresciallo Ievolella, il Capo dello Stato ha concesso la medaglia d’oro al valore civile.