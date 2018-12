La decisione della Giunta

La Giunta regionale ha nominato Leonardo Santoro quale dirigente responsabile dell’Ufficio speciale per la progettazione.

La struttura – istituita dal governo Musumeci lo scorso 4 novembre e posta alle dirette dipendenze di Palazzo d’Orleans – consentirà di poter mettere assieme tutti i tecnici della Regione per redigere progetti sia per l’amministrazione che per gli Enti locali. Santoro, scelto a seguito di un atto di interpello interno all’amministrazione, ha svolto per tredici anni l’attività di dirigente tecnico e per cinque anni quella di capo del Genio civile di Messina.

Salvatore Taormina sarà, dal primo gennaio, il nuovo dirigente generale del dipartimento regionale dell’Istruzione e della formazione professionale. Taormina, che prenderà il posto di Gianni Silvia, dal 31 dicembre in pensione, ha ricoperto in passato il ruolo di segretario generale della presidenza della Regione e di dirigente generale in diversi dipartimenti: Famiglia, Autonomie locali e Finanza.