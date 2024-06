Un uomo è morto a Palermo in via Giovan Battista Naselli, una traversa di via D’Amelio. L’uomo è caduto da una finestra. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Per il pensionato di 83 non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno constatato la morte. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti di polizia e il medico legale.