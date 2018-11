‘Cresce il disagio sociale, crescono le disuguaglianze e la povertà e ci sono forze politiche che, anziché incoraggiare coesione e individuare soluzioni, alimentano odio e divisioni’. Cosi Saverio Romano, leader di Cantiere popolare nel suo intervento di apertura a Cefalù della convention organizzata insieme a Idea Sicilia di Roberto Lagalla, a Toto Cordaro, a Carmelo Pullara e a tanti altri.

Un convenction che, in modo non dichiarato, segnaperò la stretta della nuova allenza sul modello Sicilia che ha portato Musumeci alla Presidenza. Un modello da riproporre per un centrodestra che non sia sovranista e non sta con i sovranisti. Ed a benedire il percorso a cefalù c’erano anche lo stesso Nello Musumeci e il presidente dell’Ars nonchè commissario di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè.

‘Rappresentiamo una tradizione politica nobile, dell’inclusione sociale, dell’Europa unita e dell’integrazione, della rappresentanza politica e delle libertà – ha spiegato Romano – , del rispetto e della tolleranza, contro la stupidità dei razzismi e la violenza degli estremismi’.

E’ il momento delle alleanze, della condivisione di un progetto politico responsabile che sia capace di farci uscire dal guado, di riportare il Mezzogiorno tra le priorità del governo nazionale, con investimenti per le infrastrutture e per il welfare. L’esperienza politica che ha portato Nello Musumeci alla presidenza della Regione e’ un modello politico che può essere riproposto e rilanciato. Alla convention, che ha registrato una folta partecipazione (circa duemila i presenti secondo gli organizzatori), hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Nello Musumeci, dell’Ars Gianfranco Miccichè, l’assessore all’Economia Gaetano Armao.

‘Va rafforzato – ha concluso Romano- l’asse tra le forze moderate e liberali, Forza Italia, Cantiere Popolare-Idea Sicilia, Diventerà bellissima, UDC, Autonomisti e tra quelle che si riconoscono in una politica di valori democratici ed europei, e a chi ci chiede se saremo presenti alle Europee, rispondo sì, noi ci saremo per dare un contributo a questo progetto e un sostegno vincente alle nostre idee’.