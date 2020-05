Nuove frontiere sulla cura e sulla prevenzione del Covid19

In attesa di un vaccino contro il Coronavirus, sono molteplici le ricerche e le sperimentazioni, per il contrasto agli affetti che il Covid19 ha sul corpo umano e sulle modalità di azione del virus una volta presente nel corpo.

Nuove frontiere arrivano dall’azienda farmaceutica Just Pharma che ha eseguito alcune promettenti sperimentazioni riguardo all’utilizzo di due molecole che hanno dato esiti sorprendenti nella lotta al covid19. Si tratta dell'”Ovaric 30 HP”, noto come Inositolo, che potrebbe essere utile a contrastare la sintomatologia respiratoria dovuta al Covid-19 e la lattoferrina, una molecole che serve a prevenire l’infezione dal nuovo Coronavirus.

L’Inositolo è una molecola naturale e priva di effetti collaterali ed è stata sperimentata dal professor Vittorio Unfer. Secondo la ricerca, potrebbe essere utile a contrastare la sintomatologia respiratoria dovuta al Covid-19, in quanto bloccherebbe il rilascio della IL-6, un composto presente nel corpo che funziona regolando la risposta infiammatoria, e inibirebbe la tempesta citochinica che è alla radice della polmonite interstiziale caratteristica del Coronavirus. In poche parole, un livello troppo alto di IL-6 rischia di far collassare e provocare micro-trombi vascolari e l’Ovaric 30 hp regolerebbe proprio questo livello.

Alcuni pazienti trattati con Inositolo insieme ad altri anti-infiammatori e anti-coagulanti per 20-30 giorni sarebbero riusciti ad evitare il ricovero. La seconda fase della sperimentazione riguarderà pazienti che necessitano di supporto intensivistico”.

La lattoferrina, invece, secondo lo studio della Just Pharma, potrebbe essere utilizzata a scopo preventivo soprattutto sui medici, tra i professionisti che più rischiano di contrarre l’infezione Covid19. La lattoferrina è stata oggetto di studi per la SARS–CoV che è strettamente correlata la Covid19 in quanto avrebbe ha la doppia capacità di stimolare il sistema immunitario e allo stesso tempo prevenire l’immunità dell’ospite dannoso e risposte infiammatorie. “La capacità della lattoferrina di inibire l’ingresso al virus può avvenire attraverso il legame con molecole di superficie cellulare o particelle virali o entrambi”, si legge sulla pubblicazione.

“Se l’ipotesi che la lattoferrina possa modulare una risposta immunitaria e antiinfiammatoria iperattiva all’infezione virale è corretta, lai lattoferrina potrebbe essere un trattamento aggiuntivo candidato sia per la profilassi sia per i casi più gravi di Covid19. Un’altra osservazione interessante compiuta dai ricercatori, è che la lattoferrina satura di zinco può apparentemente esercitare una azione antivirale di maggiore effetto.